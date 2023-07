Ufficiale: Vasic al Palermo

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, il Palermo ha annunciato l’acquisto di Aljosa Vasic. Il centrocampista ex Padova è stata una delle poche note liete di una stagione complicata. Il calciatore è stato messo in mostra al Padova grazie al ruolo dato dall’allenatore (poi esonerato) Bruno Caneo in cui la mezz’ala poteva svariare tranquillamente in attacco ed in difesa, mostrando tutte le sue doti sotto porta. Ecco il comunicato dei rosanero: “Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dal Calcio Padova le prestazioni sportive di Aljosa Vasic. Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo, legandosi al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2028. Ad Aljosa il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

Foto: Palermo Twitter