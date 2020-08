Ufficiale: Vardy rinnova col Leicester

Giocatore del Leicester City dalla stagione 2012/13, Jamie Vardy è molto legato alle “Volpi” e dopo essere rimasto nel club dopo l’incoronazione della Premier League, il 33enne attaccante inglese (23 gol in 35 presenze in campionato in questa stagione) ha prolungato il suo contratto al Leicester fino al 2022, mentre ora Vardy ha siglato un contratto di rinnovo per un ulteriore anno fino al 2023.

A new deal for @Vardy7! 😍 — Leicester City (@LCFC) August 26, 2020

Foto: Twitter