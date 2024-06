Ufficiale: Vanoli risolve con il Venezia. Ora il Torino

Paolo Vanoli non è più l’allenatore del Venezia, dopo la grande cavalcata che ha riportato i lagunari nella massima serie si dividono quindi le loro strade. Ad attenderlo ci sarà il Torino, di seguito il comunicato del Venezia:

“Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Paolo Vanoli. Il Venezia FC ringrazia con affetto Paolo Vanoli, e tutto il suo staff, per i risultati ottenuti con la Prima Squadra, con la quale ha raggiunto i playoff di Serie B nella sua prima stagione dopo una fantastica rimonta e ha ottenuto nel campionato seguente una promozione in Serie A che resterà nella storia del club. Grazie al suo temperamento ed alla sua professionalità, Vanoli ha saputo incarnare lo spirito del Venezia FC, valorizzando la rosa e contribuendo in maniera decisiva alla creazione del forte legame tra il club e la tifoseria arancioneroverde.

Buona fortuna, Mister“.

Foto: sito ufficiale Venezia