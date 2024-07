Ufficiale: Vano all’Avellino

L’Avellino ha annunciato l’arrivo dell’esperto attaccante Michele Vano autore di 9 reti in 30 presenze con il Monterosi Tuscia nella passata stagione. Di seguito il comunicato del club irpino: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base annuale con opzione di rinnovo al verificarsi di determinate condizioni, il calciatore Michele Vano. Nato a Roma il 5 ottobre 1991 il giocatore laziale è cresciuto nei campionati dilettantistici nei quali ha indossato le maglie di Astrea, Luco Canistro, Città di Isernia, Terracina, Chieti e Ostiamare (in serie D) collezionando 154 presenze nelle quali ha messo a segno 34 reti . Tra i professionisti ha indossato le maglie di Arzachena, Carpi, Mantova, Perugia, Pistoiese, Rimini e Monterosi Tuscia collezionato 208 presenze divise tra Serie B, Serie C, Coppa Italia, Coppa di serie C, Supercoppa di C, Playoff e Playout di serie C. Esperienze nelle quali ha realizzato 48 reti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da U.S. Avellino 1912 (@usavellino1912_official)

Foto: Instagram Avellino