Ufficiale: Van Persie ha rinnovato con il Feyenoord fino al 2024

Robin Van Persie ha rinnovato il suo contratto con il Feyenoord fino al 2024. Ad annunciare il rinnovo è il tecnico dell’Accademy del club con un post su Twitter: “Felice di aver rinnovato il mio contratto con il Feyenoord per altri due anni”

Happy to extend my contract @Feyenoord with another 2 years ✍️ On to the next season 🔥 pic.twitter.com/NnbdGUHCeG

— Robin van Persie (@Persie_Official) May 31, 2022