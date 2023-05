Ufficiale: van der Sar lascia il ruolo di CEO dell’Ajax

Dopo una stagione da dimenticare per l’Ajax arriva l’annuncio ufficiale della fine del rapporto con Edwin van der Sar. L’ex portiere ricopriva il ruolo di CEO del club di Amsterdam dal novembre 2016. Con un comunicato ufficiale van der Sar saluta il club: “Dopo quasi undici anni nel consiglio di amministrazione, ho finito. Abbiamo vissuto cose meravigliose insieme, ma è stato anche un periodo incredibilmente duro. Sono molto grato per le persone che ho incontrato e con cui ho lavorato durante la mia seconda carriera all’Ajax, e per quello che abbiamo raggiunto e vissuto insieme. Sento il bisogno di prendere una certa distanza, di riposarmi e di fare altre cose. Non è bello prendere decisioni sul futuro di questo meraviglioso club nel prossimo periodo. Ecco perché ho deciso di dimettermi”.

Foto: balls.ie