Ufficiale: Van de Beek è un nuovo giocatore del Girona

Donny Van de Beek, ex Ajax e Manchester United, è un nuovo calciatore del Girona, è ufficiale. Lo ha annunciato lo stesso club spagnolo con una nota sul proprio sito: “Donny Van de Beek sarà un nuovo giocatore del Girona FC per le prossime quattro stagioni, fino al 2027-2028. Il Club e il Manchester United hanno raggiunto un accordo di trasferimento per il centrocampista olandese. Il nuovo calciatore biancorosso è nato nell’aprile del 1997 a Nijkerkerveen, in Olanda. Ha iniziato a giocare per la squadra della sua città natale, i Veensche Boys, e successivamente, nell’estate del 2014, è entrato a far parte dell’accademia dell’Ajax, diventando uno dei talenti calcistici giovanili più importanti del club. Questa qualità lo ha portato a debuttare nel 2015 con lo Jong Ajax, e due mesi dopo è stato convocato in prima squadra nella partita contro il Den Haag in una partita di Eredivise (prima divisione olandese). Poco dopo ha vinto il premio Talent of the Future, che in precedenza era stato assegnato a calciatori di alta qualità come Rafael van der Vaart, Wesley Sneijder, Christian Eriksen e il suo futuro compagno di squadra, Daley Blind. Van de Beek ha esordito con la prima squadra nel novembre 2015, in una partita di Europa League contro il Celtic Glasgow e ha continuato a farlo nella stagione successiva, giocando 29 partite e raggiungendo la finale di Europa League. Nella stagione 17-18 ha fatto il suo debutto con la nazionale maggiore olandese. L’anno successivo, l’Ajax, con Van de Beek titolare, divenne una delle migliori squadre europee raggiungendo le semifinali di Champions League.Nel settembre 2020, Van de Beek è stato trasferito al Manchester United. Ha giocato 62 partite con i Red Devils prima di essere ceduto in prestito all’Eintracht Francoforte la scorsa stagione. Il nuovo calciatore biancorosso è un centrocampista di grande talento che si distingue per la sua visione di gioco, la capacità di segnare gol e la sua capacità di creare occasioni da gol per i suoi compagni di squadra. Inoltre, è un giocatore versatile che può adattarsi a diverse posizioni.”

Foto: sito Girona