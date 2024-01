Ufficiale: Valon Berisha torna in Austria. È un nuovo calciatore del LASK Linz

Valon Berisha è un nuovo calciatore del LASK Linz. Attraverso i propri canali ufficiali, il club austriaco ha annunciato la firma dell’ex Lazio – rimasto svincolato – fino al 30 giugno 2026 con il club austriaco. Per Berisha si tratta di un ritorno in Austria: ha disputato ben sei stagioni con la maglia del Salisburgo, prima di trasferirsi a Roma. Adesso, dopo la risoluzione del contratto con il Reims e l’ultima avventura in Australia, nel Melbourne City, è pronto per una nuova esperienza.

Foto: Twitter LASK Linz