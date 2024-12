Ufficiale: Valencia, esonerato il tecnico Baraja

Ruben Baraja non è più l’allenatore del Valencia. Il presidente Peter Lim ha deciso di esonerare il tecnico dopo il pareggio contro l’Alaves. Di seguito il comunicato ufficiale del club spagnolo: “Il Valencia CF ha deciso di porre fine al mandato di Rubén Baraja come allenatore della prima squadra. Il Club desidera ringraziarlo pubblicamente per la sua passione, la sua dedizione e l’impegno dimostrato dal primo all’ultimo giorno.

Baraja è una delle leggende più importanti della storia del Valencia CF. Dopo il suo arrivo nel febbraio 2023, ha contribuito a stabilizzare la squadra, superando una situazione complicata, e l’anno scorso ha contribuito a implementare valori competitivi che hanno avvicinato il Valencia CF alla lotta per le posizioni europee praticamente fino alle ultime giornate di campionato.

La dinamica dei risultati di questa stagione ha richiesto una decisione molto difficile da prendere, ma che mira a ribaltare la situazione e ottenere risultati migliori”.

Foto: Instagram Valencia