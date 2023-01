Ufficiale: Vagner Love, a 38 anni, rinnova con lo Sport Recife per un altro anno

Un altro anno di attività professionistica per Vagner Love, attaccante brasiliano, con grand esperienza anche in Europa. A 38 anni, non è ancora tempo di appendere le scarpette al chiodo per lui: ha firmato un nuovo contratto fino al 31 dicembre con lo Sport Recife, squadra in patria alla quale si è unito l’estate scorsa.

Vagner Love conta esperienze in Europa con CSKA Mosca, Besiktas, Monaco e in Brasile col Palmeiras, Corinthians e Flamengo tra le altre.

Foto: sito Sport Recife