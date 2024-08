Ufficiale: Vacca riparte dalla Serie D. Ha firmato con la Scafatese

La Scafatese 1922 è lieta di annunciare l’accordo con Antonio Junior Vacca, esperto centrocampista classe 1990 aggregato al gruppo gialloblù fin dall’inizio del lavoro precampionato. Atleta che non ha bisogno di presentazioni, Antonio Junior Vacca giocherà per la prima volta in Serie D dopo una lunga e proficua carriera tra i professionisti con circa 330 partite disputate, 22 delle quali in Serie A con la casacca del Venezia. Benevento, Barletta, Livorno, Catanzaro, Reggiana, Foggia, Parma e Casertana le altre tappe percorse nel calcio “pro”.

Foto: Instagram Scafatese