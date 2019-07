Ufficiale: United, rinnovo fino al 2023 con opzione per Pereira

Attraverso i propri canali ufficiali di comunicazione, il Manchester United ha annunciato di aver trovato l’accordo per il rinnovo del classe ’96 Andreas Pereira. Il brasiliano ha posto la propria firma su un contratto che lo legherà ai red devils fino al 2023, con un’opzione per un’ulteriore stagione.

✍️ @AndrinhoPereira has put pen to paper on a new #MUFC deal 👍

— Manchester United (@ManUtd) July 5, 2019