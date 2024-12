Ufficiale: Udinese, torna Pafundi. Il Losanna non esercita il diritto di riscatto

Simone Pafundi termina la sua esperienza al Losanna. Il club svizzero lo aveva acquistato nel mercato invernale del 2024 in prestito con diritto di riscatto dall’Udinese. Riscatto non esercitato, con il giocatore che dopo un anno torna in Friuli.

A renderlo noto la società svizzera, che tramite un post sui suoi profili social ha salutato il rientro alla base dell’attaccante classe 2006: “A un anno dall’arrivo in prestito, Simone Pafundi, torna al suo club di provenienza, l’Udinese Calcio. L’intera società gli augura successo nelle sue future sfide sportive”.

Foto: twitter Udinese