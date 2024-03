Ufficiale: Udinese, primo contratto da professionista per il giovane difensore Palma. Il comunicato

Piccoli talenti crescono in casa Udinese. E’ di poco fa il comunicato ufficiale del club friulano con cui viene annunciata la firma sul primo contratto da professionista per Matteo Palma, giovane difensore classe 2008 prodotto del settore giovanile bianconero, che ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2026. La nota della società:

“Udinese Calcio è lieta di annunciare la firma del primo contratto da professionista di Matteo Palma. Il giovane difensore, prodotto del settore giovanile bianconero, ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2026. Classe 2008, Palma è uno dei maggiori talenti nel ruolo di difensore centrale del panorama giovanile italiano e non solo grazie alle sue doti tecniche e fisiche. Infatti in questa stagione ha già disputato, giocando due anni sotto età, 19 partite con la formazione Primavera dell’Udinese realizzando ben 3 gol tra campionato e Coppa Italia. Inoltre è stabilmente nel giro della nazionale tedesca (nazionalità della madre) Under 16, con cui ha collezionato 5 presenze. In bocca al lupo e complimenti ad un altro grande talento del nostro settore giovanile.”

Foto: Twitter Udinese