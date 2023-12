Ufficiale: Udinese, il preparatore atletico Albarella entra nello staff di Cioffi

L’Udinese e l’allenatore Luca Cioffi accolgono ufficialmente il preparatore atletico Eugenio Albarella come nuovo membro dello staff tecnico. Figura di grande esperienza, Albarella ha lavorato precedenemente con la Juventus e con la Nazionale del Giappone con Alberto Zaccheroni come CT. Questo il comunicato ufficiale del club friulano: “Udinese Calcio comunica l’ingresso nello staff tecnico di Eugenio Albarella, preparatore atletico di lungo corso e con grande esperienza anche in campo internazionale, con Juventus e nazionale giapponese, al fianco di Alberto Zaccheroni.

Albarella arriva ad integrare il gruppo di lavoro di mister Cioffi. Benvenuto Eugenio”.

Foto: sito Udinese