Ufficiale: Udinese, ecco Hassane Kamara. Rimarrà un anno in prestito al Watford

Hassane Kamara è un nuovo calciatore dell’Udinese. Il terzino sinistro arriva a titolo definitivo dal Watford, club dove rimarrà in prestito per questa stagione. L’ufficialità è arrivata tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club friulano: “Un innesto di qualità ed esperienza per i colori bianconeri anche in prospettiva futura. Udinese Calcio è lieta di annunciare l’acquisito, a titolo definitivo, dal Watford Fc del diritto alle prestazioni sportive di Hassane Kamara. Il calciatore ha siglato un contratto con il nostro club fino al 30 giugno 2026 con opzione per un’ulteriore stagione sportiva. Kamara resterà in prestito al Watford fino al 30 giugno 2023“.

Foto: Instagram Udinese