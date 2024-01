Ufficiale: Udinese, ecco Giannetti. Ha firmato fino al 2026

Nuovo colpo in difesa per l’Udinese. I bianconeri hanno prelevato Lautaro Giannetti a parametro zero, dopo che il contratto con il Velez Sarsfield era scaduto il 31 di dicembre del 2023. Di seguito il comunicato: “Arriva dall’Argentina il rinforzo per la difesa bianconera: Lautaro Giannetti è un nuovo giocatore dell’Udinese. Giannetti ha firmato un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2026. Difensore esperto e solido, Lautaro è in grado di giocare in ogni ruolo della difesa a 3 grazie alla sua velocità e all’ottimo bagaglio d’esperienza internazionale. Giannetti nasce a San Nicòlas, Argentina, il 13 novembre 1993 e si forma nel settore giovanile del Velez Sarsfield muovendo i primi passi con la seconda squadra per poi debuttare in prima nel 2012 nella gara di Coppa di Argentina contro il Rosario Central”.

“Nel 2013 disputa il Sub 20 con la maglia dell’Argentina e, da quel momento in poi, è in pianta stabile nella prima squadra del Velez in cui, a partire dal 2015, diventa un punto fermo. Gioca 15 partite in campionato nel 2015, 14 (con una rete) nel 2016 a cui aggiunge due presenze in coppa e si mette in evidenza tanto da essere convocato per i giochi olimpici di Rio dalla nazionale argentina, giocando tutte le gare da titolare. Con il passare delle stagioni, Giannetti diventa capitano del Velez e vera e propria bandiera del club con cui ha giocato fino allo scorso 31 dicembre totalizzando, in oltre 10 anni, 200 presenze con 3 gol con “El Fortin”. Ora per Giannetti è il momento di tuffarsi nell’avventura bianconera portando tutta la sua esperienza e qualità”.

Foto: Instagram Udinese