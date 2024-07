Ufficiale: Udinese, ceduto Tikvic in prestito al Watford

Il Watford ha annunciato, tramite un comunicato diffuso sui propri canali, di aver raggiunto l’accordo circa il trasferimento, a titolo temporaneo, di Antonio Tikvic dall’Udinese. Di seguito il comunicato del club inglese:

“Il Watford FC conferma che il difensore centrale Antonio Tikvić è arrivato in prestito per una stagione dall’Udinese. Il difensore mancino ventenne, nazionale croato Under 21, si è allenato con gli Hornets durante la pre-stagione e ha giocato amichevoli contro Boreham Wood, Stevenage e Gillingham. Tikvić è arrivato all’Udinese, squadra di Serie A, nel settembre 2023 dal Bayern Monaco, dove giocava nella seconda squadra del prestigioso club tedesco. Nato ad Amburgo, è alto 1,93 m e ha esordito con l’Udinese in una partita di Coppa Italia a dicembre. Nel luglio dello scorso anno, l’ex giocatore delle giovanili dell’Eintracht Francoforte e dell’Hamburger SV ha giocato con la prima squadra del Bayern in un’amichevole contro il Manchester City a Tokyo”.

Foto: twitter Watford