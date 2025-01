Ufficiale: Udinese, ceduto Asante al Charleroi a titolo definitivo

Tramite un comunicato ufficiale, l’Udinese ha reso nota la cessione del 2004 Raynold Asante al Charleroi, club belga che l’estate scorsa aveva preso il giocatore in prestito. Qui di seguito le note delle due squadre coinvolte nell’affare.

“Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alla prestazione sportive di Raymond Asante allo Charleroi FC. A Raymond i migliori auguri per il prosieguo di carriera”.

Il comunicato del Charleroi: “Lo Sporting de Charleroi è lieto di annunciare il trasferimento a titolo definitivo di Raymond Asante all’Udinese Calcio (Serie A). Arrivato quest’estate sotto forma di prestito, il giovane esterno ghanese è ora legato al club fino al 2026, con due anni aggiuntivi come opzione.

Impegnato quotidianamente all’interno del club e autore di grandi prestazioni con l’U23 prima di essere messo da parte per infortunio, Raymond dimostra una professionalità esemplare. La società ha piena fiducia in lui ed è convinta che riuscirà gradualmente ad affermarsi in rosa”.

Foto: X Charleroi