Ufficiale, Udinese: Cannavaro non è più l’allenatore dei friulani. Il comunicato

E ‘arrivato anche il comunicato ufficiale del club, dopo che pochi minuti fa aveva dato l’annuncio Fabio Cannavaro sul proprio profilo Instagram. L’ex Pallone d’Oro non è più l’allenatore dell’Udinese. Ecco la nota del club:

“Udinese Calcio comunica che Fabio Cannavaro non proseguirà il suo percorso sulla panchina bianconera nella prossima stagione.

Il club ringrazia sentitamente il mister ed il suo staff per la professionalità e l’importante contributo dato per il raggiungimento della salvezza. In bocca al lupo a mister Cannavaro ed ai suoi collaboratori per le loro prossime esperienze.”

Foto: instagram Udinese