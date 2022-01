Ufficiale: Udinese-Atalanta si giocherà domani alle 16.30

La gara tra Udinese e Atalanta si giocherà normalmente domani alle 16.30 alla Dacia Arena.

A comunicarlo il club friulano sui canali ufficiali: “Nonostante l’oggettiva gravità della situazione di emergenza legata ai tanti casi Covid riscontrati nel gruppo squadra di Udinese Calcio, la Lega Serie A ha disposto che Udinese – Atalanta si disputerà, come da programmazione originaria, domani alle ore 16.30 alla Dacia Arena. Pertanto, dalle ore 10 di domani mattina, prende il via la vendita dei biglietti. Ricordiamo che per accedere alla Dacia Arena è obbligatorio, come da normativa in vigore, il Super Green Pass, in aggiunta al biglietto e al documento di identità e, all’ingresso, sarà rilevata la temperatura corporea. E’ altrettanto obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 da indossare SEMPRE anche durante la partita. Si ricorda che, in ottemperanza alla normativa attuale, la capienza è limitata al 50% . Pertanto i biglietti per i settori di Curva Nord e Tribuna Laterale Nord NON sono in vendita in quanto già riempiti con gli abbonati”.

Foto: Sito Udinese