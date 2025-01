Ufficiale: Udinese, Abankwah rinnova fino al 2029. E va in prestito al Watford

Il difensore dell’Udinese James Abankwah ha rinnovato il proprio contratto col club friulano fino al 2029, prima di essere ceduto in prestito fino al 30 giugno al Watford in Inghilterra, l’altra società di proprietà della famiglia Pozzo. Questa la nota della società bianconera:

“Udinese Calcio comunica di aver rinnovato il contratto con James Abankwah fino al 30 giugno 2029. Il capitano della nazionale irlandese under 21 si lega a lungo termine al club bianconero.

James proseguirà il proprio percorso di crescita completando la stagione sportiva in corso con il Watford FC, club al quale si trasferisce in prestito fino al 30 giugno 2025.

A James un grande in bocca al lupo per la seconda parte di stagione”.

Foto: Instagram Udinese