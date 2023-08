Matt Turner è ufficialmente un nuovo portiere del Nottingham Forest. Quest’ultimi lo hanno preso a titolo definitivo dall’Arsenal. Per il classe 1994 contratto quadriennale. Queste le sue prime dichiarazioni da giocatore del Nottingham Forest: “È una grande sfida e un grande passo in avanti per la mia carriera. Non vedo l’ora di iniziare”.

Foto: Instagram Nottingham Forest