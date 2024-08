Ufficiale: Trippier dice addio alla Nazionale inglese: “Peccato per le due finali perse. Ma questo gruppo vincerà”

Addio importante alla Nazionale inglese. E’ quello dell’esterno Kieran Trippier, classe 1990 in forza al Newcastle, che lascia la Nazionale dei Tre Leoni dopo Euro 2024.

Queste le sue parole: “Non avrei mai pensato che da giovane ragazzo di Bury che avrei giocato per il mio paese, figuriamoci fare 54 presenze. È stato uno dei più grandi onori della mia vita rappresentare il mio paese ai 4 grandi tornei. Voglio dire un grande ringraziamento a Gareth Southgate e a tutto lo staff che ha lavorato con la squadra inglese per la fiducia che hanno riposto in me nel corso degli anni. Grazie a tutti i miei compagni di squadra – abbiamo avuto momenti molto speciali raggiungendo 2 Euro finali e una semifinale di Coppa del Mondo e sono sicuro che in futuro questo gruppo di giocatori vincerà un torneo importante. Voglio augurare a Lee, allo staff allenatore e alla squadra tutto il meglio per il futuro. E infine un grande grazie a tutti i tifosi dell’Inghilterra per il vostro incredibile supporto viaggiando in tutto il mondo per sostenerci e per farci andare avanti nei momenti difficili”.

Foto: twitter Trippier