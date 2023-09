Ufficiale: Triestina, risoluzione consensuale con Ganz

La Triestina risolve il contratto con Simone Ganz.

Questo il post sui social: “Ci sono delle volte in cui nel calcio non puoi decidere il tuo futuro. A volte gli altri decidono per te, che non fai più parte del loro progetto. E Tu non puoi fare altro che accettare la decisione e guardare avanti. Anche questo fa parte del percorso e parte del gioco Aspettando una nuova sfida, arrivederci Triestina”.

Foto: twitter Triestina