Ufficiale: Triestina, ecco Ermacora in prestito dall’Udinese

Tramite un comunicato sul sito ufficiale, la Triestina ha annunciato l’arrivo in prestito di Federico Ermacora, terzino sinistro classe 2000 di proprietà dell’udinese. Il 19enne arriva con la formula del prestito secco annuale. Questo il testo: “U.S. Triestina Calcio è lieta di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Federico Ermacora. Il giocatore arriva dall’Udinese Calcio con la formula del prestito secco, con scadenza fissata al 30 giugno 2020. Nato a Udine il 6 marzo 2000, Federico Ermacora è un terzino sinistro impiegabile all’occorrenza anche come centrale. Cresciuto nel vivaio dell’Udinese, ha esordito appena 16enne nel campionato Primavera guadagnandosi i gradi di Capitano e svariate convocazioni in Nazionale giovanile, dall’Under 15 all’Under 18. Arrivato in gruppo con entusiasmo e voglia di imparare, ha svolto sabato pomeriggio la prima seduta con i nuovi compagni ed è partito ieri col gruppo alla volta di Piancavallo. Da tutti noi BENVENUTO A TRIESTE, FEDERICO!”.

Foto Sito Ufficiale Triestina