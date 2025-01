Ufficiale: Triestina, dall’Atalanta arriva Cortinovis

US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare di aver perfezionato l’ingaggio del centrocampista Alessandro Cortinovis. Cortinovis, classe ’01, arriva a Trieste a titolo temporaneo dall’Atalanta U23 fino al termine della corrente stagione sportiva. Cresciuto nel florido vivaio atalantino contribuendo alla conquista di due scudetti e una supercoppa Primavera, Cortinovis ha esordito nel professionismo nella stagione 2021/22 con la maglia della Reggina, disputando 30 partite con un gol e due assist in Serie B. Nel campionato successivo ha iniziato l’annata all’Hellas Verona esordendo in Serie A, passando poi al Cosenza in Serie B con dodici presenze e un assist.

