Ufficiale: Triestina, accettate le dimissioni di Pavanel. Panchina a Gentilini

La Triestina ha comunicato la separazione dal tecnico Massimo Pavanel. L’allenatore ieri aveva avanzato le dimissioni, accettate dal club. Il comunicato del club: “La società Triestina Calcio ringrazia per il lavoro svolto con passione e serietà mister Massimo Pavanel. In vista della partita di mercoledì 1 febbraio contro la Virtus Verona, e per il proseguimento del campionato, la panchina sarà affidata al tecnico della primavera alabardata Augusto Gentilini che seguirà la squadra già durante il primo allenamento (in mattinata). Benvenuto mister Gentilini”.

Foto: Facebook ufficiale Triestina