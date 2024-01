Ufficiale: Trento, esonerato l’allenatore Tedino

“A.C. Trento 1921 comunica di aver sollevato il Sig. Bruno Tedino dall’incarico di Allenatore della Prima Squadra. Il Club desidera ringraziare Mister Tedino per la passione, la dedizione al lavoro dimostrata in questi mesi e la salvezza diretta conquistata al termine della passata stagione. La società augura a Tedino le migliori fortune per il prosieguo della carriera. A.C. Trento 1921 comunica contestualmente di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Joan Moll Moll, che nella scorsa estate aveva assunto l’incarico di Allenatore della Formazione Primavera Gialloblù” – si legge nella nota scritta sul sito ufficiale del Trento.

Foto: sito ufficiale Trento Calcio