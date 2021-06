Ufficiale: Trento, è Cattoni il nuovo amministratore delegato

Il Trento ha nominato il nuovo amministratore delegato dopo la promozione in Serie C. Si tratta di Diego Cattoni. Questa la nota: “Il Consiglio d’Amministrazione di A.C. Trento 1921 Srl è lieto di annunciare la nomina del Dottor Diego Cattoni quale Amministratore Delegato del Club.

Con l’arrivo di Diego Cattoni come Amministratore Delegato, A.C. Trento 1921 Srl acquisisce un manager dal brillante profilo, con un track record sportivo e di business di successo.

A.C. Trento 1921 Srl dà il benvenuto a Diego Cattoni nella grande famiglia gialloblu”.