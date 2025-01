Ufficiale: Trento dalla Lazio arriva Cappelli

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo da S.S. Lazio i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Tommaso Cappelli. Il classe 2004 ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento. Nato a Poggibonsi (SI) il 21 settembre 2004, Cappelli cresce nelle giovanili del Siena, per poi trasferirsi nell’Empoli, club con il quale gioca nelle categorie Under17 e Under 18. Nella stagione 2023-2024 passa alla Lazio, società con la quale esordisce nella squadra Primavera1, scendendo in campo in 33 occasioni tra Campionato e Coppa Italia. Nella prima parte di questa stagione ha indossato la maglia della Lazio in Primavera1.

