Ufficiale: Tremolada firma il primo contratto da professionista col Como

Il promettente centrocampista del Como, il 19enne Marco Tremolada, ha firmato il primo contratto da professionista coi Lariani. L’annuncio su canali social del club: ” Como 1907 è lieta di comunicare che Marco Tremolada ha firmato il suo primo contratto da professionista dopo il percorso di crescita nel settore giovanile lariano. Centrocampista offensivo classe 2004, con le giovanili del Como ha vinto il campionato nazionale Under 17 nel 2021 e nella scorsa stagione nel campionato di Primavera 2 ha segnato 20 reti in 26 partite”. Carlalberto Ludi ha commentato: “Marco è il primo giocatore formato nel settore giovanile a firmare un contratto da professionista con la prima squadra da quando è subentrata questa proprietà, ossia dal 2019 ad oggi. Si tratta quindi di un momento molto importante per il club, crediamo fortemente nei metodi e nel percorso di formazione che abbiamo sviluppato e siamo davvero felici che Marco, attraverso il lavoro, si sia guadagnato questa opportunità”. Sul suo inserimento in prima squadra Mister Moreno Longo ha commentato: “Tremolada è un prodotto del nostro settore giovanile ha fatto molto bene nella primavera adesso dovrà dimostrare le sue qualità con gli adulti, possiede buoni mezzi per imporsi ma dovrà lavorare duro per riuscirci”.

Foto: Sito Como