Ufficiale: Trapp torna all’Eintracht Francoforte

Kevin Trapp torna all’Eintracht Francoforte. Il portiere, che lo scorso anno aveva giocato con le Aquile in prestito, ha firmato un contratto fino al 2024. Non sono però state rese pubbliche le cifre dell’operazione. Questo il comunicato dell’Eintracht: “Dopo Sebastian Rode e Martin Hinteregger, l’Eintracht riaccoglie anche Kevin Trapp. Il nazionale tedesco, che ha passato la scorsa stagione in prestito all’Eintracht, arriva ora dal Paris Saint-Germain sul Meno e firma un contratto di cinque anni con gli Hessen fino al 30 giugno 2024. Trapp avrà nella prossima stagione il numero 1. Per quanto riguarda le modalità di trasferimento, entrambe le parti hanno concordato il silenzio“.

Foto: sito ufficiale Eintracht Francoforte