Ufficiale: Trapani, presi Benassai e Karic

Il Trapani ha annunciato, tramite due comunicati diffusi attraverso i propri canali, di aver ufficializzato gli acquisti di Nermin Karic, centrocampista classe ’99, dal Benevento e di Francesco Benassai, difensore classe ’98, dalla Lucchese. Di seguito il comunicato del club su Karic: “La società FC Trapani 1905 comunica di l’arrivo in maglia granata di Nermin Karić. Nato a Norrköping, il centrocampista svedese classe 1999, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell’IF Sylvia prima di trasferirsi, nell’estate del 2017, nel Genoa in cui ha militato nella formazione under 19. Nel 2019 passa in prestito all’Avellino con cui debutta tra i professionisti. Successivamente Karić, sempre in Serie C, veste le maglie di Sudtirol, Virtus Entella e Benevento, società da cui proviene”.

Di seguito invece l’annuncio del Trapani su Benassai: “La società FC Trapani 1905 comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Francesco Benassai. Nato a Livorno, il difensore cresce nel settore giovanile della società amaranto dove ha militato fino alla formazione Primavera. La prima esperienza tra i grandi arriva nella stagione 2018/19, in Serie C, al Pontedera dove resta fino al 2020/21. Nell’anno successivo si trasferisce al Taranto dove colleziona 31 presenze prima del passaggio alla Lucchese, società da cui proviene, e dove in due anni scende in campo 61 volte. Sono 142 i gettoni totali in Serie C”.

Foto: Sito ufficiale Trapani