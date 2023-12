Ufficiale: Trapani, c’è la firma di Sartore

Dopo la risoluzione del contratto con il Renate della scorsa settimana, il brasiliano Francisco Sartore firma con l’ambizioso Trapani, capolista del girone I di Serie D. Questa la nota del club siciliano: “La società FC Trapani 1905 comunica l’ingaggio di Francisco Dos Santos Sartore. Esterno offensivo brasiliano classe 1995, arriva da svincolato. Nella prima parte della stagione 2023/24 ha vestito la maglia del Renate in Serie C, dove è sceso in campo dodici volte e segnando una volta. Vanta oltre 230 presenze in C. Nel corso della sua carriera, dopo l’esperienza nel settore giovanile del Genoa, ha vestito le maglie di Lucchese, Matera, Alessandria, Bisceglie, Turris e Fiorenzuola”.

logo-trapani-calcio