Ufficiale: Tousart è un nuovo calciatore dell’Union Berlino

Lucas Tousart è un nuovo calciatore dell’Union Berlino: obiettivo anche del Napoli, il francese arriva dall’Hertha Berlino. Ecco il comunicato ufficiale:

“L’1. L’FC Union Berlin si è assicurato i servizi di Lucas Tousart, con il centrocampista francese trasferitosi all’Alte Försterei dall’Hertha BSC.

All’età di sei anni, Lucas Tousart si è trasferito dal nord al sud della Francia dove a Rignac, e nei club locali JS du Pays Rignacois e US Pays Rignacois, il giovane ha imparato le basi del calcio. Ha continuato la sua formazione sportiva dal 2010 al Rodez AF.

Poi, tre anni dopo, il francese ha puntato al nord verso l’FC Valenciennes. Lì l’allora 17enne ha festeggiato il suo debutto nel calcio professionistico francese ed è diventato un giocatore chiave, giocando 18 partite di Ligue 2 per la sua squadra.

L’Olympique Lyon, sette volte campione di Francia, è arrivato nella stagione 2015/16, ingaggiando Tousart ma inizialmente utilizzandolo prevalentemente a livello giovanile in UEFA Youth League. Nella successiva stagione 2016/17, il destro si guadagna un posto da titolare in prima squadra, a cui difficilmente rinuncerà per le prossime stagioni. Il periodo di Tousart nella terza città più grande della Francia si è concluso dopo aver collezionato 165 presenze con l’Olympique in Ligue 1, Coupe de France e Coupe de la Ligue, nonché in UEFA Champions League e UEFA Europa League.

Lucas ha anche vinto il Campionato Europeo Under 19 con la Francia Under 19 nel 2016. Come capitano, è stato anche votato nella “Squadra del torneo”.

Foto: Sito ufficiale Union Berlino