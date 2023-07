Abdoulaye Touré torna al Le Havre, squadra in cui aveva militato quando era giovane. I francesi hanno annunciato il suo arrivo a titolo definitivo dal Genoa tramite un post su Twitter. Touré ha firmato un contratto di due anni. Nell’ultima stagione con il club ligure, il giocatore è sceso in campo solo in tre occasioni.

Foto: Twitter Le Havre