Ufficiale: Tottenham, Werner in prestito dal Lipsia per un’altra stagione

Il Tottenham ha ufficializzato il rinnovo del prestito dal Lipsia di Timo Werner, che rimarrà così in Premier League anche nella prossima stagione. Nell’accordo tra i due club, c’è anche un’opzione per l’acquisto a titolo definitivo del cartellino dell’attaccante. Di seguito il comunicato: “Siamo lieti di annunciare l’accordo per il ritorno di Timo Werner in prestito dall’RB Leipzig per la stagione 2024/25, con un’opzione per rendere il trasferimento definitivo. L’attaccante tedesco, acquistato in prestito dalla Bundesliga a gennaio, è stato un punto fermo della squadra di Ange Postecoglou nella seconda metà della scorsa stagione. Con Heung-Min Son in trasferta internazionale e Dejan Kulusevski infortunato, Timo è entrato subito in azione, esordendo e realizzando il gol di Rodrigo Bentancur nel pareggio per 2-2 contro lo United al suo debutto all’Old Trafford dopo cinque giorni dal suo arrivo. Timo, 28 anni, ha collezionato 14 presenze nel 2023/24: 13 in Premier League e una in FA Cup. In queste 13 presenze in Premier League ha contribuito con i gol contro Brentford e Villa e con tre assist, prima che un problema al bicipite femorale ponesse fine alla sua stagione all’inizio di maggio”.

Foto: Instagram Tottenham