Ufficiale: Tottenham, Udogie ha rinnovato fino al 2030

Domenica contro il Newcastle, Destny Udogie ha segnato il suo primo gol in Premier League. Oggi è arrivato il rinnovo di contratto con il Tottenham, fino al 2030. Di seguito il comunicato pubblicato dal club inglese: “Siamo lieti di annunciare che Destiny Udogie ha firmato un nuovo contratto con il Club che durerà fino all’estate del 2030. Dopo aver firmato dall’Udinese nell’agosto 2022, i Destiny sono tornati in Serie A in prestito per la stagione 2022/23”.

Foto: Instagram Tottenham