Ufficiale: Tottenham, Johan Lange è il nuovo technical director. Sarà operativo dal 1° novembre

Il Tottenham ha annunciato in serata l’uomo che prenderà il posto di Fabio Paratici come technical director: si tratta di Johan Lange, che sarà operativo dal 1° novembre. Lange ha lavorato in passato all’Aston Villa nel ruolo di Global Director of Football Development and International Academies dopo essere stato direttore sportivo. Scott Munn, CEO del Tottenham, lo accoglie così: “Johan ha dimostrato grande abilità nello scouting e nell’ingaggio di molti giocatori giovani e senior”.

Foto: Tottenham Twitter