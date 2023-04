Il Tottenham ha annunciato il sostituto di Paratici che è stato sospeso in attesa dei pronunciamenti della FIGC sulle indagini riguardanti il suo operato svolto ai tempi della Juventus. La carica dell’italiano era quella del “Managing Director of Football“, che viene lasciata a Scott Munn che entra a far parte del consiglio di amministrazione del club.

Foto: Paratici Mirror