Ufficiale: Tosi non è più il direttore sportivo della Reggiana. Il comunicato

Doriano Tosi non è più il direttore sportivo della Reggiana. A dare la notizia è il club emiliano con un comunicato: “AC Reggiana comunica che il Direttore Sportivo Doriano Tosi, di comune accordo con la Società, non proseguirà la collaborazione nella stagione sportiva 2022 – 2023. A Doriano vanno i ringraziamenti da parte della famiglia granata per l’impegno profuso ed il lavoro svolto nelle ultime 3 stagioni alla guida dell’area tecnica del club. Domani il dirigente incontrerà la stampa nella sede sociale”

Foto: Sito Reggio Audace