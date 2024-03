Rinnovo di contratto in casa Torino. Come annunciato poco fa dal club granata il centrocampista lituano classe 2004 Gvidas Gineitis ha prolungato il proprio accordo in essere con la società fino al 30 giugno 2028. Di seguito il comunicato ufficiale: “Rinnovo fino al 30 giugno 2028 per Gvidas Gineitis.”

Foto: Twitter F.C. Torino