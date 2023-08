Ufficiale: Torino, ceduto Ilkhan al Basaksehir

Emirhan Ilkhan lascia ancora il Torino dopo il prestito alla Sampdoria della seconda parte della scorsa stagione, questa volta per tornare in Turchia all’Istanbul Basaksehir, come confermato dall’account Twitter ufficiale granata.

Emirhan Ilkhan ➡️ @ibfk2014 Il Torino saluta Emirhan con un cordiale in bocca al lupo per questa stagione in prestito al club turco.#SFT pic.twitter.com/CQ86Ixksmm — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 30, 2023

Foto: twitter Torino