Ora è anche ufficiale: Tommaso Martinelli è un nuovo giocatore dell’Avellino

10/07/2026 | 11:24:54

Tommaso Martinelli è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Avellino. Come anticipato nelle scorse settimane, l’estremo difensore arriva in Irpinia in prestito dalla Fiorentina. L’Avellino ha annunciato l’arrivo del classe 2006 con un comunicato sui propri canali ufficiali: “L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla A.C.F. Fiorentina , a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Martinelli. Nato a Bagno a Ripoli il 6 gennaio 2006, il portiere toscano è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina con cui ha giocato in tutte le formazioni under esordendo in serie A e giocando 3 partite di Conference League. Nella scorsa stagione, a partire da gennaio, ha indossato la maglia della Sampdoria mettendo a referto 16 presenze in serie B. Benvenuto in Irpinia Tommaso!”

Foto: Instagram Avellino