L’indiscrezione: portiere Avellino, interesse in crescita per Martinelli

09/06/2026 | 22:50:13

L’Avellino cerca un portiere visto che quasi sicuramente perderà Daffara, destinato a tornare alla Juventus per una nuova destinazione in Serie A (piace a Lecce e Udinese). Riflettori puntati da qualche giorno su Tommaso Martinelli, classe 2006 di proprietà della Fiorentina e che tornerà in Toscana dal prestito con la Samp. I blucerchiati vorrebbero trattenerlo, l’Avellino sta lavorando per giocare di anticipo.

foto insta fiorentina