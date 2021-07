Ufficiale: Tolosa, primo contratto da professionista per Guillaume Restes

Primo contratto da professionista per Guillaume Restes con il Tolosa, il portiere 16enne è nel club dal 2011 e adesso giocherà con i “grandi”. Ecco le sue prime parole e l’annuncio:

“Sono molto felice, è un grande giorno per me per firmare il mio primo contratto da professionista con il Club di cui sono innamorato. Ho raggiunto questo primo obiettivo ma è solo un passo. C’è ancora molta strada da fare . e ovviamente continuerò a lavorare molto quotidianamente per raggiungere nuovi obiettivi e seguire il percorso con i professionisti di altri pitchoun passati per il Centro, come Alban (ndr: Lafont) e altri.Questi sono esempi per noi , per me.

Ora non vedo l’ora di iniziare la stagione. Si parte con le amichevoli e non vedo l’ora di tornare alla competizione!”

💬 "𝐔𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐣𝐨𝐮𝐫 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐦𝐨𝐢 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐠𝐧𝐞𝐫 𝐦𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐩𝐫𝐨 𝐚𝐯𝐞𝐜 𝐥𝐞 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐝𝐨𝐧𝐭 𝐣𝐞 𝐬𝐮𝐢𝐬 𝐚𝐦𝐨𝐮𝐫𝐞𝐮𝐱" Souhaitons à @guillaume_rts40 une belle carrière en violet 😈#PremierContratPro — Toulouse FC (@ToulouseFC) July 26, 2021

Foto: sito Tolosa