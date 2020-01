Il Tolosa, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver ingaggiato il portiere di Lovre Kalinic. Il croato è stato prelevato con la formula del prestito dall’Aston Villa. Il 29enne è pronto per una nuova avventura in Francia e in Ligue 1 per giocare con maggiore frequenza.

Foto: Tolosa Twitter