L’Union Berlin, tramite il proprio profilo Twitter, ha annunciato l’arrivo del difensore classe 1996, Timo Baumgartl, in prestito per un anno dal PSV Eindhoven.

1. FC Union Berlin have signed Timo Baumgartl from @psveindhoven on loan until the end of the season.

