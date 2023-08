Dopo la qualificazione in Champions League ottenuta la scorsa stagione, la Real Sociedad prosegue nella sua campagna di rafforzamento in vista della complicata stagione che attende i biancazzurri. Attraverso il proprio sito il club ha ufficializzato l’acquisto di Kieran Tierney, terzino scozzese classe 1997, che arriva in prestito fino al termine della stagione.

Foto: Sito Real Sociedad